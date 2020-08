Euforia: il film da vedere e commentare insieme mercoledì 19 agosto con SimulWatch

News Cinema

Con la regia di Valeria Golino, Euforia è un film drammatico in cui Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea interpretano due fratelli agli antipodi. L'appuntamento su SimulWatch è per mercoledì 19 agosto alle 20:30.

La visione condivisa di mercoledì 19 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è Euforia, il film che segna la seconda regia di Valeria Golino, a cinque anni di distanza dal suo esordio con Miele. Protagonisti della storia sono Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea nel ruolo di due fratelli molto diversi tra loro. Completano il cast gli attori Valentina Cervi, Isabella Ferrari, Jasmine Trinca e Andrea Germani. Il film è stato selezionato nel 2018 dal Festival di Cannes per la sezione Un Certain Regard.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Euforia e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per mercoledì 19 agosto alle 20:30.

È la stessa regista Golino ad aver scelto questo titolo in riferimento a quella sensazione tanto potente quando pericolosa che coglie gli esploratori subacquei quando si trovano a grandi profondità e si sentono pienamente liberi e pervasi di felicità. Quell'euforia è un campanello di allarme e indica il momento in cui devono risalire immediatamente, prima che sia troppo tardi, prima che rimangano persi per sempre nelle profondità del mare. I due protagonisti del film, due fratelli interpretati da Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, ignorano questo segnale. Matteo (Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Mastandrea) vive ancora nella piccola città di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per paura di sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell'ombra, e ha nascosto i suoi fallimenti personali e la sua insoddisfazione dietro una maschera di disillusione e sarcasmo. Quando Matteo scopre che il fratello è malato, decide di tenerlo all'oscuro della verità. Ettore, d'altra parte, crede al fratello e si abbandona completamente a lui.



