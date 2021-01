News Cinema

Ethan Hawke torna con Scott Derrickson alla Blumhouse per l'horror The Black Phone da Joe Hill

Daniela Catelli di 29 gennaio 2021

Scott Derrickson, dopo averlo diretto in Sinister, lavorerà di nuovo con Ethan Hawke alla Blumhouse per l'horror The Black Phone, tratto da un romanzo breve di Joe Hill.