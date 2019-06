Ethan Hawke racconta la Rapina a Stoccolma: l'attore in una featurette esclusiva della commedia nera in uscita al cinema

Da giovedì 20 giugno nelle sale italiane trovate Rapina a Stoccolma, che è un film molto particolare da molti punti di vista.

Lo è sicuramente nel suo alternare registri che vanno dalla commedia al dramma, passando per il thriller e il romantico, e lo è perché la sua storia è basata su quella della vera rapina - che in realtà una rapina vera e propria non fu - avvenuta nella capitale svedese nel 1973, in seguito alla quale venne ipotizzata la condizione psicologia nota come "sindrome di Stoccolma", appunto: ovvero una forma di dipendenza psicologia e affettiva da parte di vittime di violenze fisiche o psicologiche nei confronti dei loro carnefici. In sostanza, l'innamoramento di un ostaggio - come nel caso dei fatti raccontati nel film - nei confronti del suo carceriere.

A interpretare ostaggio e rapinatore, in Rapina a Stoccolma, sono Noomi Rapace e Ethan Hawke. Ed è proprio l'attore americano che, in questa featurette video che Coming Soon vi presenta in anteprima esclusiva, parla del film e del suo personaggio, della difficioltà avuta nel trovare il giusto tono, della differenza che passa tra il film e i fatti reali, del suo rapporto con il regista Robert Budreau (che l'aveva diretto anche nel biopic su Chet Baker, Born to Be Blue), del look particolare che ha adottato nel film e anche del legame tra Rapina a Stoccolma e un film leggendario come Easy Rider.



Rapina a Stoccolma: Featurette Esclusiva del film con Ethan Hawke - HD