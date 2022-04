Ethan Hawke in un nuovo trailer di Black Phone

News Cinema

L'attore americano torna a lavorare con Scott Derrickson in un horror dopo l'esperienza di Sinister. Black Phone, che lo vede nel ruolo per lui insolito di un sadico assassino di ragazzini, debutterà nei cinema italiani il 23 giugno.

Per gli standard contemporanei, c'è da dire che Ethan Hawke è davvero un personaggio singolare. Attore (spesso anche bravo: ha conquistato negli anni quattro nomination all'Oscar) capace di spaziare dal cinema americano più autoriale (il pensiero va ovviamente alla trilogia di Prima dell'alba di Linklater, ma non solo), a serie tv come la marveliana Moon Knight e al teatro impegnato, ma anche regista (recuperate il suo Blaze, se lo trovate da qualche parte), scrittore (il suo ultimo romanzo si intitola "Un raggio di buio" ed è stato da poco pubblicato da Sur).

In questi giorni al cinema nel ruolo del padre di Amleth in The Northman, Hawke sarà di nuovo nelle sale dal 23 giugno come protagonista dell'horror Black Phone, che lo vede nei panni per lui insoliti di un sadico rapitore e assassino di bambini.

Black Phone, di cui vi mostriamo di seguito un nuovo trailer ufficiale, è diretto da Scott Derrickson, il regista del primo Doctor Strange ma anche di Sinister, che vedeva protagonista proprio Hawke, ed è stato scritto dal regista assieme al suo abituale collaboratore Robert Cargill a partire da un racconto di Joe Hill, il figlio di Stephen King, parte della sua prima raccolta di racconti, "Ghosts", pubblicata in Italia da Sperling & Kupfer.

La storia è quella di un timido ma sveglissimo 13enne (l'esordiente Mason Thames) che viene rapito dal personaggio di Hawke (che sfoggia una maschera inquietante disegnata da Tom Savini e dai suoi collaboratori) e intrappolato in un seminterrato isolato acusticamente. Il titolo del film viene da un telefono fuori uso che il ragazzino sente squillare e dal quale è in grado di sentire le voci delle precedenti vittime del suo rapitore, che l'aiuteranno nel tentativo di fuggire e salvarsi la vita.

Questo è il nuovo trailer ufficiale di Black Phone: