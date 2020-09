Ethan Hawke gira un documentario su Paul Newman e il suo grande amore Joanne Woodward

News Cinema

Ethan Hawke, attore infaticabile, torna dietro alla macchina da presa per dirigere un documentario su Paul Newman e Joanne Woodward, che si amarono e furono sposati per 50 anni.

Oltre che un attore dalla lunga e fortunata carriera alle spalle e che ha sperimentato quasi tutti i generi cinematografici, Ethan Hawke è anche un regista. Sono passati due anni dall'ultimo film che ha diretto, che si intitolava Blaze e raccontava la vita di un cantante country, ed è quindi arrivato il momento di rimettersi al lavoro. Il suo prossimo progetto, ci informa Deadline, sarà un documentario dedicato a Paul Newman e all'amore della sua vita Joanne Woodward, con cui è stato sposato dal 1958 fino all'anno della sua morte, il 2008.

Paul Newman aveva per moglie Jackie Witte quando conobbe la Woodward, anche lei attrice, nello spettacolo di Broadway Picnic. La rivide nel 1957 sul set di Una lunga estate calda e si rese conto che non poteva più vivere senza di lei. Così lasciò la sua povera consorte e convolò a nozze con Joanne nel 1958. Come già detto, i due rimasero insieme per mezzo secolo e, nonostante il successo stellare del marito, Joanne Woodward continuò a recitare. La sua ultima apparizione cinematografica fu in Philadelphia di Jonathan Demme, mentre in tv affiancò il marito nella miniserie del 2005 Empire Falls - Le cascate del cuore. Del suo film, Ethan Hawke dice che "restituirà uno sguardo unico sulle carriere di entrambi gli attori e su una complessa relazione durata 50 anni che riuscì a superare incredibili avversità".

Ethan Hawke, che sta girando The Northman con Robert Eggers, ha già diretto un documentario nel 2014, Seymour: An Introduction, dedicato al pianista Seymour Bernstein.