Ethan Hawke e Noomi Rapace reciteranno insieme in Stockholm

Il prossimo film di Robert Budreau intitolato Stockholm vedrà protagonista la coppia inedita formata da Ethan Hawke e Noomi Rapace.

La sceneggiatura è ispirata all'articolo comparso sul New Yorker nel 1974 e intitolato The Bank Drama. A scriverlo fu Daniel Lang. La storia era incentrata su una rapina in banca avvenuta nella città svedese l'anno precedente, in cui gli ostaggi svilupparono un legame emozionale con i criminali e si allearono con loro per salvarli dalle autorità. Tale evento portò all'attenzione internazionale il fenomeno psicologico che prese appunto il nome di Sindrome di Stoccolma.

Non si sa ancora quali saranno i rispettivi ruoli per Hawke e la Rapace, ma volendo ipotizzarli potremmo pensare al primo come a uno dei rapinatori e alla seconda come ostaggio.

Per Ethan Hawke si tratterà del secondo film insieme a Budreau dopo l'acclamato Born to Be Blue, in cui l'attore interpretava il leggendario jazzista Chet Baker. Le riprese di Stockholm cominceranno il prossimo aprile.