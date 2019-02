Ethan Hawke e Noomi Rapace raccontano la Sindrome di Stoccolma: il trailer di Stockholm

Il criminologo e psicologo Nils Bejerot coniò per la prima volta la definizione "Sindrome di Stoccolma" (quella per la quale vittime di episodi di violenza fisica, verbale o psicologica svilppano sentimenti positivi nei confronti del proprio aggressore arrivando fino all'amore o alla totale sottomissione volontaria) dopo una rapina in banca con ostaggi avvenuta nella capitale svedese nel 1973.

Il 23 agosto di quell'anno Jan-Erik Olsson, 32enne evaso dal carcere entrà nella Sveriges Kredit Bank per rapinarla, prendendo in ostaggio tre donne e un uomo: la loro convivenza forzata durò quasi sei giorni in uno spazio molto angusto, e anche dopo la liberazione, nel corso di diverse interviste condotte da psicologi, gli ostaggi mostrarono sentimenti molto positivi nei contronti di Olsson, ricordandone la gentilezza e raccontando di averlo temuto meno di quanto non avessero temuto l'intervento della polizia.

Quella rapina è raccontata ora in un film intitolato Stockholm, nel quale Ethan Hawke interpreta il ruolo di Olsson, e Noomi Rapace una delle ragazze prese in ostaggio. Scritto e diretto da Robert Budreau (che aveva diretto Hawke nel biopic su Chet Baker Born to be Blue), il film è stato presentato allo scorso Tribeca Film Festival e debutterà nelle sale americane nel corso della stagione.

Secondo quanto riportato da chi ha già visto il film, Stockholm non è semplicemente un classico film di rapina che studia la relazione tra i personaggi di Hawke e Rapace, ma è venato di comicità bizzarra e sopra le righe.

Questo è il trailer di Stockholm, nel cui cast appaiono anche Mark Strong, Christopher Heyerdahl, Bea Santos e Thorbjorn Harr.