Ethan Hawke dirige la figlia Maya nel video musicale di Coverage

Ethan Hawke realizza in casa in una singola ripresa un video musicale per la canzone "Coverage" della figlia ventunenne.

Non è esattamente un capolavoro, ma fa molta tenerezza vedere un padre fare un video musicale casalingo per una canzone incisa dalla figlia. Soprattutto se quel padre è Ethan Hawke e la figlia la ventunenne Maya Hawke, che avete visto in Stranger Things e in C'era una volta... a Hollywood, a cui la canzone, "Coverage", si riferisce. Papà Hawke ha pubblicato il video su Instagram con le seguenti parole: "la nuova canzone di Maya, Coverage, è uscita la settimana scorsa per cui abbiamo fatto un video improvvisato nel fienile. Maya ha azzeccato ogni inquadratura. Purtroppo lo stesso non si può dire dei pollici di papà" (che compaiono, appunto, in un'inquadratura).

Il singolo di Maya Hawke è tratto dall'album "Blush" e come ha raccontato la giovane attrice a MTV, si basa sulle esperienze dell'entrare e uscire dai personaggio di Little Women della BBC e del film di Quentin Tarantino, dove era Linda Kasabian (la ragazza che abbandona il gruppo che si prepara a fare irruzione nella villa di Cielo Drive).

"Come attore - ha raccontato Maya Hawke - passi un sacco di tempo e di energia a vivere nelle storie di altre persone. Vivere nell'immaginazione di altre persone, nelle loro storie d'amore e nelle vite dei personaggi che interpreti può confondere il tuo senso della realtà. E se sei a tuo agio con te stessa e col tuo vivere in queste fantasie sognate, sei davvero mai completamente viva nella tua vita? Essenzialmente è da lì che nasce la canzone".

Come vi avevamo mostrato qualche giorno fa gli Hawke sono una famiglia molto unita e canterina.