Ethan Hawke compie 50 anni. Ecco i suoi 5 cult-movie in streaming

Difficile scegliere soltanto cinque film in streaming all'intento di una carriera preziosa e originale come quella di Ethan Hawke...

Se esiste un artista a Hollywood a cui risulta impossibile non essere affezionati, quello è senza dubbio Ethan Hawke. L’attore, regista e sceneggiatore fin dagli anni ‘80 ha girato una serie di film che sono entrati nel nostro immaginario collettivo soprattutto per le emozioni fortissime che hanno saputo procurarci. In questi anni Hawke ha saputo costruirsi una carriera preziosa e bizzarra, alternando collaborazioni e titoli eccellenti con una vena dissacrante fatta di prodotti di puro genere, destinati all’intrattenimento leggero. I cinque film in streaming che abbiamo selezionato per raccontare il suo percorso artistico sono decisamente diversi tra loro, e testimoniano come l’interprete sappia passare ad esempio dal dramma al thriller mantenendo intatta la sua efficacia attoriale. Buona lettura. E buon primo mezzo secolo Ethan Hawke!

Cinque cult-movie in streaming interpretati da Ethan Hawke

L’attimo fuggente

Prima dell’alba

Training Day

Boyhood

First Reformed

L’attimo fuggente (1989)

Un film che da solo ha segnato un intero decennio di cinema, e senza alcun dubbio una generazione di cinefili (la mia). Una sceneggiatura calibrata alla perfezione per un Peter Weir in stato di grazia, capace di esporre la poesia e il dramma di ogni situazione, di ogni personaggio. L’attimo fuggente rappresenta in tutto e per tutto l’arte di Robin Williams, ma il piccolo grande atto di ribellione compiuto dal giovanissimo Ethan Hawke nella straordinaria scena conclusiva entra di diritto nella storia della Settima Arte. Impossibile non commuoversi anche a distanza di tutti questi anni. “Capitano, mio capitano!”, la frase che ha definito un’era di cinema tra le migliori mai accadute. Film imprescindibile. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Prima dell’alba (1995)

Primo, splendido capitolo di una trilogia preziosa sulla vita che scorre e ci cambia, Prima dell’alba rappresenta la prima collaborazione tra Hawke e Richard Linklater, un connubio artistico tra i migliori della storia del cinema americano contemporaneo. Un lungometraggio sussurrato capace di celebrare al meglio l’amore platonico nel senso alto del termine, diretto con gentilezza e interpretato con grazia da Hawke e Julie Delpy. Un film che penetra nell’animo umano senza imporsi, abbracciando lo spettatore grazie alla sua verità emotiva preziosa. Cinema dei sentimenti, quelli che contano, impreziosito anche dai due altrettanto toccanti sequel. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity, Apple Itunes.

Training Day (2001)

La definitiva consacrazione all’interno del cinema mainstream arriva con un film tesissimo, serrato e soprattutto magistralmente interpretato da Hawke insieme al partner in crime Denzel Washington. Training Day si rivela uno dei migliori thriller urbani da anni a questa parte, incastonato in una Los Angeles accaldata e ostile. Scritto da David Ayer e diretto da Antoine Fuqua (entrambi qui al picco della loro carriera?), questo film di genere regala a Ethan Hawke la prima nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. A Denzel invece va la statuetta come leading actor. A suo modo un film di culto, ottimamente confezionato. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Boyhood (2014)

Boyhood: Il trailer italiano del film - HD

Un progetto senza eguali, girato nel corso di dodici anni per testimoniare la bellezza umana della crescita, della presa di coscienza, dell’accettazione del mondo che cambia intorno a noi. Richard Linklater ha fatto di Boyhood un film epocale, Ethan Hawke e Patricia Arquette lo hanno impreziosito interpretando due genitori umanissimi e amorevoli. Talmente pieno di scene memorabili nella loro dolcezza che risulta impossibile sceglierne una. Seconda candidatura all’Oscar come non protagonista per il nostro Ethan, in una delle sue interpretazioni di maggior spessore emozionale. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

First Reformed (2017)

First Reformed: Trailer Ufficiale del Film

Come spesso accade nel cinema di Paul Schrader, la strada verso la perdizione si interseca con quella diretta alla salvezza. First Reformed diventa in questo modo uno dei film maggiormente complessi e deliranti degli ultimi anni, talmente pieno di spunti anche contraddittori da diventare oggetto di culto. Un’opera che scuote nel profondo, che sgomenta e ci fa partecipare emotivamente ai dilemmi morali e psicologici di un protagonista straordinariamente interpretato da Hawke, qui a nostro avviso alla miglior performance della sua carriera. La nomination all’Oscar come protagonista era sacrosanta, un errore madornale non tributargliela. Che cinema potente rimane quello di Schrader...Disponibile su Chili, Apple Itunes.

La carriera di Ethan Hawke non deve essere contenuta in soli cinque film, quindi come sempre vi consigliamo anche altri titoli che ne testimoniano il valore altissimo. A partire da Giovani, carini e disoccupati, citato anche nel nostro articolo dedicato a Winona Ryder. Oppure il cult-movie Gattaca di Andrew Niccol. Guardate anche gli altri due episodi della trilogia iniziata con Prima dell’alba, sono davvero emozionanti, come ad esempio anche il western malinconico The Kid, che Hawke ha interpretato pochi anni fa diretto da Vincent D’Onofrio. Merita senza dubbio anche il livido dramma Onora il padre e la madre del grande Sidney Lumet, dove Hawke recita insieme a Philip Seymour Hoffman e Marisa Tomei. Se avete altri titoli del cuore che vi hanno fatto amare il talento e l’intelligenza di Ethan hawke, non esitate a segnarceli.