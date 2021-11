Eternals, la spiegazione dei titoli di coda: chi sono quei personaggi? [SPOILER]

News Cinema

Nei titoli di coda di Eternals vengono presentati personaggi ed elementi che a un non-fan Marvel fanno materializzare un bel punto interrogativo in testa. Da ignoranti, abbiamo cercato di capire.

Mettiamo le mani avanti: questo breve pezzo non è per i fan Marvel, perché la sola idea sarebbe offensiva. Negli end credits, i titoli di coda di Eternals, da poco uscito in Italia, vengono presentati personaggi ed elementi che non sono facilmente decifrabili da chi non bazzichi l'universo della casa delle idee. Anzi, a noi che siamo umilmente ignoranti in materia sono sembrati proprio degli enigmi, ai quali vogliamo però dare una risposta e una spiegazione, per aiutare chi sia nelle nostre stesse condizioni. Ci proviamo. Com'è ovvio, si prosegue in zona clamorosamente SPOILER.

Eternals, chi sono i due personaggi che appaiono sulla Domo?

Un troll strafottente e un clamoroso piacione appaiono sulla Domo a Thena (Angelina Jolie), Makkari (Lauren Ridloff) e Druig (Barry Keoghan). Il piacione in questione è interpretato da Harry Styles ex degli One Direction, probabile effettiva ragione della standing ovation femminile che sarà esplosa nella vostra sala, com'è accaduto nella nostra. Il troll ubriaco è Pip (in versione originale doppiato da Patton Oswalt, peraltro): dotato della capacità di teletrasportarsi, apparso per la prima volta nel 1975, questo personaggio è stato comprimario nei fumetti di Adam Warlock-Lui, trovandosi spesso coinvolto nella contrapposizione di tale supereroe con Thanos. Proprio quest'ultimo è il legame che in questa versione avrebbe con l'altro personaggio che introduce: si tratta di Eros di Titano, fratello di Thanos, anche noto come Starfox. "Piacione" gli sta a pennello, perché manipola le emozioni e i centri del piacere cerebrale, ed è stato una volta persino accusato di averlo fatto a scopi... dongiovanneschi.

Eternals, la Lama d'Ebano, il Cavaliere Nero e Kit Harington

No, questo non è il Cavaliere Nero del compianto Gigi Proietti. Abbiamo la sensazione tuttavia che anche a questo sia opportuno non rompere quello che sappiamo. Il personaggio ha avuto ben cinque identità diverse, ma quella che ci interessa qui è l'ultima, il Dane Whitman interpretato da Kit Harington e introdotto nei fumetti Marvel nel 1967, ad opera di Roy Thomas e John Buscema. Sulla pagina ha avuto diversi atteggiamenti verso gli Avengers e ha votato se stesso alla vendetta di suo zio, il precedente Cavaliere Nero. L'origin story nel film sembra un po' diversa, anche se Dane dice a Sersi che la sua è una "famiglia un po' complicata". La spada che comunque porterà sicuramente alla nascita futura del Black Knight, e che nella scena dei titoli di coda Dane sta per toccare, è la Lama d'Ebano (Ebony Blade), forgiata da Mago Merlino e appartenuta ai suoi antenati (la brandiva il primo Cavaliere Nero, Sir Percy di Scandia, nel VI secolo).

Eternals, a chi appartiene quella voce?

Qualcuno, una voce fuori campo, interrompe Dane poco prima che tocchi la Lama d'Ebano, facendolo riflettere: si sente già pronto per quell'arma? Ma chi sta parlando? A chi appartiene quella voce? Nella versione italiana il già difficile riferimento si perde, ma dagli Usa ci dicono di aver riconosciuto Mahershala Ali, l'attore due volte vincitore dell'Oscar come migliore non protagonista, per Moonlight e Green Book. Più che un indizio, questa è una prova, perché Ali è il nuovo interprete ufficiale di Blade nel Marvel Cinematic Universe, nel film già in preparazione e che però farà parte della Fase 5, com'è stato confermato da Kevin Feige, boss dei Marvel Studios. Ma perché Blade interagirebbe con Whitman? Nei fumetti in effetti i due fanno parte della versione inglese degli Avengers, cioè gli MI-13. L'universo Marvel è un vero pozzo di San Patrizio!