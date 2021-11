Eternals, la regista: "Come ho gestito dieci personaggi"

News Cinema

Eternals introduce ben dieci personaggi nel Marvel Cinematic Universe, ed è anche a suo modo un'origin story: la regista Chloé Zhao racconta come abbia provato a gestire la situazione.

Eternals, il nuovo capitolo della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è da ieri nelle nostre sale: è un progetto particolare per la corazzata dei Marvel Studios, mettendo in gioco ben dieci nuovi eroi, in un cast corale che comprende tra gli altri Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Kit Harington e Brian Tyree Henry.

Eternals, dieci personaggi nuovi nel Marvel Cinematic Universe

Parlando dell'impresa con Fandom, la regista Chloé Zhao, reduce dall'Oscar per Nomadland, ha spiegato quale delicato impegno imponga una sorta di origin story che deve coprire così tante presentazioni per il pubblico (almeno per il pubblico non edotto su vita, morte e miracoli della Marvel).

Alcuni personaggi non hanno bisogno di tantissimo tempo sullo schermo, conta quello che fanno in quel tempo. Devono essere memorabili. E quando abbiamo considerato questi dieci individui unici, abbiamo pensato a come rappresentino dieci aspetti della natura umana. Sono in giro da tanto, ciò che sono diventati oggi è legato fortemente a chi siamo noi ora. Ed era importante che rimanessero tutti memorabili, tutti e dieci dovevano avere lo stesso peso. Non necessariamente lo stesso numero di scene, ma lo stesso peso.[...]

Quando ho letto il copione per la prima volta i personaggi erano dodici. C'erano dodici Eterni, nel tragitto abbiamo dovuto lasciarne andare un paio.