Eternals: il Final Trailer del film Marvel in arrivo al cinema a novembre

Il Marvel Cinematic Universe non si ferma e dopo Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli sarà il turno degli Eternals di cui possiamo vedere il final trailer.

I fan del Marvel Cinematic Universe sono in fibrillazione per l'imminente uscita di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (dal 1° settembre nelle sale italiane), separata da soli due mesi dal successivo appuntamento. Il 3 novembre sarà il turno di Eternals, tratto dal fumetto degli Eterni pubblicato pr la prima volta nel 1976. Per raccontare bene questi misteriosi personaggi, la storia inizia agli albori della civiltà umana quando gli Eterni vengono inviati sulla Terra per combattere i Devianti che rappresentano una minaccia per il pianeta.