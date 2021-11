Eternals, il cast: del film Marvel: "L'inclusività diventerà normale, non dovrebbe essere più un caso"

News Cinema

Gemma Chan e Richard Madden, tra gli interpreti del nuovo Eternals targato Marvel, ci spiegano come vedono la questione del cast multietnico e "inclusivo".

Eternals di Chloé Zhao è un caso particolare nel panorama del Marvel Cinematic Universe, per il vasto cast che presenta e per il modo in cui è impostato, nella chiave di inclusività che i Marvel Studios e la Disney hanno ritenuto doverosa per i tempi attuali. Il panorama umano è multietnico e c'è anche il primo supereroe apertamente omosessuale dell'MCU, cioè Phastos, interpretato da Brian Tyree Henry. Promuovendo il film, Gemma Chan (Sersi) e Richard Madden (Ikaris) hanno mostrato un punto di vista sulla questione. A Digital Spy hanno infatti dichiarato:

CHAN: Da Captain Marvel, che naturalmente è stato il primo con una protagonista femminile, la fantastica Brie Larson, per arrivare a questo, sono passati solo un paio d'anni, ma direi che era ora. Si spera che arriveremo al punto in cui un cast variegato come questo sarà la normalità, non un caso particolare.

MADDEN: Quando giravamo non ci abbiamo pensato molto, ma poi fai un passo indietro e realizzi: wow, questa è davvero una cosa importante. Non pensavamo di fare la storia, avvertivamo solo che fosse un passo avanti naturale per i piani della Marvel e per i loro obiettivi.

Eternals, basato sul fumetto Marvel creato da Jack Kirby nel 1976, segue le vicende degli Eterni, eroi che attraversano le epoche e sono stati creati da esseri cosmici dal nome di Celestiali. Il loro scopo nel corso dei millennii e dei secoli è stato sempre proteggere l'umanità dalla minaccia dei Devianti, altri supereroi creati dai Celestiali ma poi in rotta con gli Eterni. Quale delle due razze dominerà sull'altra?