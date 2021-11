Eternals bandito in cinque stati per diverse ragioni

News Cinema

Eternals dei Marvel Studios, appena uscito qui in sala, è stato bandito in Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman. Non ci sarebbe una sola ragione, ma alcune erano state previste.

Mentre Eternals ha appena superato qui in Italia il milione di euro d'incassi ed esce oggi in Usa, arriva una notizia in parte annunciata, riguardante il blocco del film in alcuni stati, per la precisione Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman. È risaputo che Eternals è il primo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe a presentare una scena di sesso appassionata, oltre a raccontare relazioni omosessuali: scelte naturalmente viste come passi avanti dai Marvel Studios di Kevin Feige, ma - com'era stato previsto qualche giorno fa - foriere di qualche problema per i visti di censura di alcuni paesi. Leggi anche Eternals, la regista: "Come ho gestito dieci personaggi"

Perché Eternals è stato bandito in Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman