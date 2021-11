Eternals ancora in testa al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Aspettando Ghostbusters Legacy, Eternals mantiene facilmente la vetta del botteghino italiano del weekend. Lo seguono Zlatan e The French Dispatch di Wes Anderson.

Eternals ha vita facile nel mantenere la vetta del boxoffice italiano del weekend: il cinecomic Marvel ha incassato nel weekend un altro 1.737.000 euro, per un risultato nostrano finora di 6.454.500. Nel mondo il kolossal dei Marvel Studios, costato sui 200 milioni di dollari, è a quota 281, non abbastanza per rientrare al momento nei costi, anche se la Cina manca ancora all'appello. Per quanto riguarda la performance cinematografica generale dell'Italia nell'ultimo fine settimana, stando alla Cinetel c'è stato un calo dell'8% delle presenze rispetto alla precedente: dovrebbe essere un calo fisiologico dovuto all'assenza di un altro blockbuster di rilievo, aspettando Ghostbusters Legacy. Il record italiano dalla riapertura in primavera rimane comunque in mano a No Time to Die, sotto gli 8 milioni.

Entra direttamente in seconda posizione Zlatan, biopic del celebre calciatore Zlatan Ibrahimović: il film di Jens Sjögren, coproduzione tra Danimarca, Svezia e Olanda, è partito solidamente con 919.000 euro e una media per sala di 2.984 (per capirci, quella di Eternals è 3.412!).

Esordio anche al terzo posto per The French Dispatch, ultima fiabesca e visionaria fatica di Wes Anderson, con un cast corale all-star che comprende tra i molti Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Bill Murray, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Frances McDormand, Owen Wilson, Adrien Brody, Anjelica Huston, Henry Winkler. Le avventure della redazione parigina del quotidiano "French Dispatch" partono con 719.000 euro.