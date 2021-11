Eternals al boxoffice italiano del weekend è il record atteso da mesi

News Cinema

Eternals della Marvel riesce nel miracolo, totalizzando all'esordio una cifra mai vista dalla riapertura post-pandemia al botteghino italiano del weekend: lo seguono Io sono Babbo Natale e Freaks Out, che guadagna posizioni.

Eternals ce l'ha fatta: dalla riapertura delle sale in primavera sembrava che nessun film riuscisse all'uscita a totalizzare più di due milioni e mezzo di euro al boxoffice italiano del weekend, ma finalmente è successo. Il cinecomic Marvel di Chloé Zhao, con un cast corale che comprende tra gli altri Angelina Jolie e Richard Madden, è partito in Italia con 3.856.500 incassati in cinque giorni.

Eternals, il record d'incassi italiano e gli altri blockbuster

Il record italiano assoluto alla partenza apparteneva a Fast & Furious 9, che a metà agosto sempre in cinque giorni aveva portato a casa 2.642.000. Il record sui canonici quattro giorni rimarrebbe di No Time to Die con 2.570.000, ma calcolando la media giornaliera Eternals ha battuto anche James Bond.

Negli Usa il film ha portato a casa in tre giorni 71 milioni di dollari, poco meno delle previsioni che viaggiavano sui 75-80: nessun record da quelle parti (arriva quarto dopo Venom: La furia di Carnage, Black Widow e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), ma è comunque un risultato solido. Nel mondo siamo già a quota 161.700.000 dollari. Il budget è di 200, ma se il passaparola non sarà negativo il traguardo dei 400 per rientrare indicativamente nei costi dovrebbe essere tagliato, il che di questi tempi non è mai scontato, nemmeno per una major come la Disney.

L'eccellente risultato nostrano di Eternals, fondamentale perché riporta per lo meno i blockbuster nella direzione giusta di sostegno alla filiera, è leggermente offuscato dal dato generale di affluenza in sala: il pubblico rispetto allo scorso weekend è calato del 40%, stando ai dati Cinetel.

Boxoffice: arriva Io sono Babbo Natale, Freaks Out guadagna terreno

È un esordio al secondo posto quello di Io sono Babbo Natale, ultimo film interpretato da Gigi Proietti con Marco Giallini: è una fiaba natalizia alla romana, dove un ex detenuto, tornato a rubare in appartamento, scopre la casa di un anziano signore che rivela di essere Babbo Natale. Il lavoro di Edoardo Falcone parte con 578.000 euro in cinque giorni.

Guadagna felicemente posizioni, salendo dalla quinta alla terza, il kolossal nostrano Freaks Out di Gabriele Mainetti: i suoi 526.000 euro del fine settimana fanno pensare a un passaparola per il lungometraggio che era stato penalizzato dall'infornata del 1° novembre. I fenomeni da baraccone nella Roma della II Guerra Mondiale arrivano quindi a quota 1.655.000 di totale.