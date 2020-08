Eternal Beauty: Sally Hawkins e David Thewlis innamorati strambi nel trailer della rom com

News Cinema

Nella commedia sentimentale Eternal Beauty, di cui è uscito il trailer, Sally Hawkins e David Thewlis sono due persone depresse e scombinate fra cui scoppia l'amore.

Sally Hawkins, che conosciamo per La forma dell'acqua di Guillermo del Toro e Happy Go Lucky di Mike Leigh, è la protagonista femminile della commedia sentimentale Eternal Beauty. Il suo interesse amoroso ha invece il volto di un altro attore inglese che per i fan della saga di Harry Potter è e sempre sarà Remus Lupin: David Thewlis. I due formano una coppia alquanto bizzarra e i loro personaggi sono entrambi dei perdenti, delle persone tristi e depresse che stanno cercando di rimettere insieme i cocci delle proprie vite.

Eternal Beauty, quindi, è una rom com sui generis, in cui non ci sono il bello e/o la bella, gli autunni newyorchesi o i giardini inglesi, e forse è per questo che lo humour e la tenerezza sembrano avere più spazio. Del cast fanno parte anche Alice Lowe, Billie Piper e Penelope Wilton. In uscita on demand il 2 ottobre, il film è diretto da Craig Roberts (attore britannico al suo secondo film da regista) e questo è il trailer nuovo di zecca.

Ed ecco la breve sinossi ufficiale di Eternal Beauty:

Quando Jane (Sally Hawkins) viene abbandonata all'altare, ha un esaurimento nervoso e precipita in un mondo caotico in cui l'amore (sia reale che immaginario) e le relazioni familiari entrano in collisione con conseguenze tanto commoventi quanto divertenti.