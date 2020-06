Été 85 - Summer of 85: il trailer del nuovo film di François Ozon

News Cinema

Dopo il teaser uscito qualche settimana fa, sulle note dei Cure, ecco il primo trailer lungo di Été 85, nuovo film di François Ozon marchiato "Selezione Ufficiale 2020" dal Festival di Cannes. Uscità in Francia il 15 luglio.

Debutterà nelle sale francesi il 15 luglio il nuovo film di François Ozon, che si intitola Été 85 (titolo internazionale: Summer of 85; in entrambi i casi in italiano suona "L'estate dell'85"), che è anche uno dei titoli che possono fregiarsi del bollino della annunciati ieri nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020.

All'indomani dell'annuncio di Thierry Frémaux, di Été 85 era stato diffuso un primo teaser trailer originale, senza dialoghi e sulle note di "Inbetween Days", il brano dei Cure di Robert Smith, mentre ora è disponibile il primo trailer lungo, che vi proponiamo nella sua versione originale sottotitolata in inglese.

Interpretato da Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Melvil Poupaud e da Valeria Bruni Tedeschi, Été 85 è un racconto di formazione incentrato sulle vicende estive di un sedicenne di nome Alexis (Lefebvre) che stringe una forte amicizia con un ragazzo di poco più grande, David (Voisin), di cui si convince di essere innamorato, per poi rimanere confuso quando a Le Tréport, la cittadina balneare della Normandia teatro delle vicende, arriva di una bella ragazza alla pari inglese di nome Kate (Velge), che formerà il terzo vertice di questo triangolo amicale e sentimentale.

