Été 85 - Summer of 85: il teaser trailer del nuovo film di François Ozon

Per le prime immagini del suo Été 85, in cui appare anche Valeria Bruni Tedeschi, François Ozon, ha scelto l'accompagnamento delle musiche dei Cure di Robert Smith. Uno dei bollinati da Cannes, il film uscità in Francia il 15 luglio.

Tra i 56 film che sono stati annunciati ieri nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020 (un festival che non ha avuto e non avrà luogo) c'è anche, raccolto nel gruppo dei "fedelissimi", come li ha chiamati Thierry Frémaux, Été 85 di François Ozon. Un film che, come si è premurato di ricordare il delegato generale del festival, debutterà nelle sale francesi il 15 luglio, e che ci arriverà potendosi fregiare del "bollino di qualità" assegnatogli dal Festival di Cannes. È probabilmente sogno di ogni addetto marketing, il poter annunciare un proprio titolo come "il film che sarebbe stato a Cannes se Cannes ci fosse stato".

Facili ironie a parte, di Été 85, noto anche con il titolo internazionale Summer of 85 (in entrambi i casi in italiano suona "L'estate dell'85", è apparso online il primo teaser trailer originale, che è senza dialoghi, e mostra le immagini del film accompagnate dalle note di "Inbetween Days", il brano dei Cure di Robert Smith che è stato il primo singolo estratto dall'album The Head on the Door, uscito - tutto torna - il 9 luglio del 1985.

Interpretato da Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Melvil Poupaud e da Valeria Bruni Tedeschi, il film di Ozon è un racconto di formazione incentrato sulle vicende estive di un sedicenne, tra l'amicizia con un ragazzo di poco più grande che potrebbe trasformarsi in qualcosa di diverso e l'arrivo nella cittadina balneare della Normandia teatro delle vicende di una bella ragazza alla pari inglese che spariglierà le carte.

Été 85: il teaser trailer del film di François Ozon