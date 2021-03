Estraneo a bordo: un clandestino trasforma una missione su Marte in un incubo nel trailer del film

News Cinema

Estraneo a bordo è un tesissimo thriller fantascientifico, in arrivo su Netflix il 22 aprile, nel quale un imprevisto membro dell'equipaggio compromette la sicurezza di una missione su Marte. Nel cast, Anna Kendrick e Toni Collette.

Un paio di giorni dopo le prime foto, arriva il trailer del thriller fantascientifico targato Netflix Estraneo a bordo.

Le prime immagini in movimento del film con Toni Collette e Anna Kendrick ci permettono anche di capire la situazione disperata in cui si viene a trovare l'equipaggio inviato su Marte in missione, che rischia seriamente di non sopravvivere in seguito a un improvviso inconveniente. A provocarlo è un passeggero non previsto. I personaggi del film sono quattro, e accanto al capitano (Toni Collette), a una ricercatrice medica (Anna Kendrick) e a un ingegnere del supporto al lancio (Shamier Anderson), che poi è il clandestino a cui fa riferimento il titolo, troviamo un biologo (Daniel Dae Kim).

Estraneo a bordo è il secondo film da regista di Joe Penna, che già in Arctic con Mads Mikkelsen aveva raccontato una storia di sopravvivenza, ambientata però sul pianeta Terra. Il film debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 22 aprile.