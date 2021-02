Esplode l'ambulanza: un altro giorno in ufficio per Michael Bay [video]

News Cinema

Michael Bay sta girando a Los Angeles il thriller Ambulance e per ricordare a tutti quella particolare intimità che caratterizza i suoi film, ha postato su Instagram un video in cui fa esplodere un'ambulanza e almeno due auto della polizia.

Il regista più esplosivo di Hollywood sta lavorando per noi. Michael Bay sta girando da alcune settimane a Los Angeles il thriller Ambulance, remake del film danese Ambulancen del 2005. La storia ruota intorno a due fratelli criminali che si trovano in difficoltà durante una rapina e devono fuggire. Il primo mezzo a disposizione è un'ambulanza con tanto di paramedici (e probabilmente di paziente) all'interno. I protagonisti sono Jake Gyllenhaal, Eiza González e Yahya Abdul-Mateen II. Il film uscirà per Universal nel febbraio del 2022.

Qui sotto il video dal set di Ambulance condiviso da Michael Bay sul suo account Instagram in cui un'ambulanza si schianta contro due auto della polizia e poi esplode tutto. Il regista ha scritto: "Sto facendo le riprese del mio nuovo film. Io sono il tizio in nero sul carrello. Facciamo queste scene sotto controllo, anche se sembrano pericolose. Ci vuole una grande troupe per rendere possibili queste riprese. Alla fine, tutti sono al sicuro".