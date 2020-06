Ercole a New York: 50 anni fa la prima volta di Schwarzy al cinema

News Cinema

Su Amazon Prime Video è in streaming Ercole a New York: l'esordio americano di Arnold Schwarzenegger celebra 50 anni.

Ercole a New York, il primo film di Arnold Schwarzenegger, compie 50 anni e potete vederlo in streaming su Amazon Prime Video. Vi siete ripresi dallo shock? Come voi, anche noi abbiamo sperato fino all'ultimo momento di aver sbagliato i calcoli: per chi è vissuto con i film di Schwarzy, sembra ieri quando l'avevamo davanti agli occhi, giovane, prestante e robotico com'è sempre stato. Non ci siamo sbagliati: Ercole a New York uscì nel 1970, quando Arnold era fresco del titolo di Mister Universo grazie al suo allenamento incessante e al suo status nel mondo del culturismo. L'atleta austriaco aveva sempre sognato l'America sin da bambino, e aveva coronato il suo sogno di trasferirsi al di là dell'Oceano nell'ottobre del 1968, a 21 anni: Schwarzy girò Ercole a New York a 22 anni, combattendo con l'inglese.



ERCOLE A NEW YORK: Il Trailer Ufficiale del Film

Nonostante infatti avesse fatto una pratica di base della lingua nei suoi anni londinesi tra il '66 e il '68, il suo micidiale iconico accento austriaco, ancora pronunciatissimo, diventato marchio di fabbrica negli anni successivi, era insostenibile per il protagonista esordiente di un film americano, per quanto B-Movie a bassissimo budget, che non si prendeva affatto sul serio. Per il cognome dall'impossibile spelling, non c'erano problemi: il suo soprannome "Arnold Strong" per titoli e locandine liquidava il problema dello "Schwarzenegger". Per la voce, il regista Arthur Allan Seidelman e la produzione decisero di farlo doppiare: fortunatamente per tutti i fan, la registrazione in presa diretta della "performance" di Arnold non era andata perduta, ed è stata restaurata quasi integralmente per una recente uscita in dvd americana.



ERCOLE A NEW YORK: Scena del film: versione doppiata e versione originale della voce di Schwarzenneger - HD

Volete conoscere la trama? E' già tutta nel titolo: sull'Olimpo, Ercole freme per visitare la Terra e divertirsi da quelle parti. Il padre Zeus non glielo consente, ma Ercole disobbedisce e sbarca tra gli uomini, apparendo come un tontolone dotato tuttavia di una forza sovrumana, che lo rende presto un campione di wrestling. No, avrete intuito che Ercole a New York non è un capolavoro, tutt'altro: Arnold Schwarzenegger stesso si è detto pentito di averlo interpretato, ma non avrebbe potuto fare altrimenti. Il suo amico e collega culturista Reg Park, già interprete del mitologico personaggio in altri lungometraggi, gli aveva suggerito di cogliere l'occasione.

