Era mio figlio: il trailer del film con Sebastian Stan

News Cinema

Nel notevole cast del film da una storia vera anche Samuel L. Jackson, William Hurt, Christopher Plummer, Diane Ladd, Ed Harris e il compianto Peter Fonda.

Arriverà nei cinema italiani il 20 febbraio The Last Full Measure, Era mio figlio, film drammatico tratto da una vera storia di guerra e interpretato da Sebastian Stan. L'attore ha il ruolo di un membro del Pentagono a cui viene assegnato il compito di indagare su una medaglia al valore del Congresso richiesta per l'eroe della guerra del Vietnam William H. Pitsenbarger (Jeremy Irvine), un paramedico dell'Air Force che ha salvato oltre 60 uomini ed è morto in battaglia trent'anni prima.

Facendolo, scopre, oltre all'eroismo dell'uomo, un torbido episodio di fuoco amico e insabbiamento da parte degli altri ranghi militari. Nel cast del film, davvero impressionante, ci sono Samuel L. Jackson, Ed Harris, Christopher Plummer, Diane Ladd, William Hurt e il compianto Peter Fonda, mentre alla regia c'è Todd Robinson. Questo è il trailer: