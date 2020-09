Enola Holmes: Sam Claflin sul set ha sofferto di complessi di inferiorità

News Cinema

Sam Claflin, che nel film Enola Holmes, da poco su Netflix, interpreta il fratello di Sherlock ed Enola Holmes, racconta di aver avuto qualche problema di autostima durante le riprese.

In un solo giorno Enola Holmes, il film con protagonista Millie Bobby Brown, è diventato il lungometraggio più visto su Netflix, dov'è disponibile dal 23 settembre. Il merito è certamente del cast, composto anche da Henry Cavill e da Sam Claflin. Proprio di quest'ultimo vogliamo parlare oggi, perché l'attore inglese, che interpreta Mycroft Holmes, barboso fratello di Enola Holmes e del più noto Sherlock, sul set ha avuto qualche problema di autostima. Lo ha dichiarato lui stesso, fra il serio e il faceto, durante un'intervista a Yahoo.

"Mi sono vergognato" - ha spiegato Claflin - "di essere stato scelto per interpretare il fratello più grande di Henry Cavill! E’ un uomo molto bello, vero? E poi è meraviglioso lavorare con persone al culmine della propria carriera. Avere al fianco Superman ed Eleven nei panni dei miei fratelli minori mi ha fatto sentire leggermente inferiore e ciò, se non altro, ha dato ancora più sapore al mio personaggio".

In effetti Sam Claflin, nato nel 1986 è più giovane di Henry Cavill, che è dell'86, e nonostante Hunger Games, Io prima di te e Resta con me, non ha raggiunto il successo di Cavill, che oltre ad essere Superman, e quindi uno dei supereroi più celebri e amati del mondo, ha recitato in Mission: Impossible - Fallout. Quanto a Millie Bobby Brown, il ruolo di Undici (Eleven) nella serie Stranger Things l'ha rapidamente fatta assurgere a teen-idol.

Diretto da Harry Bradbeer e destinato inizialmente alle sale, Enola Holmes è tratto da una serie di sei libri per ragazzi di Nancy Springer. Nel cast c'è anche Helena Bonham Carter e il film, che contiene un messaggio femminista, lascia che Millie Bobby Brown si rivolga ogni tanto allo spettatore, guardando e parlando in macchina. Succedeva anche nella serie Fleabag, di cui Harry Bradbeer ha firmato numerosi episodi.