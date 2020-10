Enola Holmes: Millie Bobby Brown spiega la frase finale del film [Spoiler]

News Cinema

Millie Bobby Brown, protagonista di Enola Holmes, commenta la battuta conclusiva del film Netflix sulla sorella di Sherlock Holmes spiegandone il significato.

Se state leggendo questo articolo, sicuramente avete visto almeno una volta Enola Holmes. Se invece siete un po’ sadici e desiderate per qualche strana ragione conoscere il finale del film Netflix, e soprattutto il significato dell'ultima battuta che viene pronunciata, allora andate pure avanti a vostro rischio e pericolo.

Le ultime immagini del thriller per young adults con Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Sam Claflin che racconta della sorella di Sherlock Holmes si conclude con Enola ormai felice a Londra che racconta quale piega abbia preso la sua vita. Il personaggio si rivolge direttamente allo spettatore, guardando in macchina, e pronuncia parole di speranza, soprattutto per le donne, ribadendo il messaggio femminista del film. Anche se ci interessa l'ultima frase, di cui ha svelato il significato più profondo la stessa Millie durante un'intervista a Cosmopolitan, vi riproponiamo il breve monologo, poi passiamo alla spiegazione

Il mio nome è Enola, che al contrario diventa "da sola". Un Holmes deve trovare la propria strada, come i miei fratelli e mia madre, e io devo fare lo stesso. Ora so che essere soli non significa sentirsi soli. Mamma non voleva questo, voleva che trovassi la mia libertà, il mio futuro e il mio scopo. Sono una detective, decifro messaggi e sono una salvatrice di anime smarrite. La mia vita è solo mia. E il futuro dipende da noi!

E il futuro dipende da noi!... è chiaro che quel "noi" si riferisce alla generazione di cui fa parte Millie Bobby Brown (che è nata nel 2004). L'attrice ha spiegato: "Credo che la nostra sia una generazione meravigliosa, e so che molti dei miei amici - specialmente i ragazzi di Stranger Things - sono delle persone molto forti. Non abbiamo avuto sempre i migliori modelli di riferimento possibili nella generazione che è venuta prima della nostra, e perciò dobbiamo trovare i nostri modelli di riferimento".

Il fatto di non aver avuto grandi esempi da cui prendere ispirazione - e ciò forse non fa onore a chi è nato prima di Millie - non priva l'attrice della voglia di fare: "Per quanto mi riguarda, nei contesti in cui sento di voler far sentire la mia voce, non intendo stare ferma. Non voglio stare buona e ascoltare. Non voglio che sia il telegiornale a informarmi dei cambiamenti che avvengono. Voglio uscire fuori e aiutare a cambiare il mondo".

La teen idol del momento, diventata una star grazie a Stranger Things, in cui interpreta Undici, sembra avere le idee chiare e tanta grinta, e questa grinta le servirà certamente per fare carriera e diventare non solo una grande attrice ma anche una grande donna. Forza Millie!