Enola Holmes, Millie Bobby Brown: "Era davvero difficile rimanere seria!"

Domenico Misciagna di 24 settembre 2020

Millie Bobby Brown, in questi giorni su Netflix con il film Enola Holmes, racconta come sia stato difficile non ridere sul set, con quei burloni di Sam Claflin e Henry Cavill.

E' già disponibile su Netflix il film Enola Holmes, commedia gialla interpretata da Millie Bobby Brown nei panni della sorella di Sherlock e Mycroft Holmes (Henry Cavill e Sam Claflin, rispettivamente): per una delle interpreti più amate di Stranger Things, per quanto già famosa pur sempre giovanissima, pare che non sia stato facile prendere sul serio i momenti più tesi. E l'impresa è stata ancora più difficile per colpa di Sam Claflin e Henry Cavill, ben più grandi di lei ma abbastanza mattacchioni da non far pesare la loro maggiore età. Millie ha ammesso ai microfoni di Good Morning America: Millie Bobby Brown: istinto, intelligenza e passione di una teenager senza adolescenza Leggi anche Oh mamma, tutti cercavano di compensare con un set divertente, leggero, specialmente perché Mycroft è un tradizionalista, tutto il tempo così serio. Sam Claflin sul set però fa molto ridere. E' difficile mantenersi seri accanto a lui. Non riuscivo a smettere di ridere e dovevo allontanarmi dal set, mi sono ricordata di avere sedici anni. Mi ammazzo dalle risate a ogni piccola cosa che fa Sam, specialmente quando balla. Henry Cavill è molto bravo invece: non appena dicono "Azione!", è bravissimo a smettere di ridere, si cala subito nella parte. La recensione di Enola Holmes Leggi anche Enola Holmes, basato sulla serie di romanzi per ragazzi di Nancy Springer, era destinato alle sale, prima di essere dirottato su Netflix, ben felice di riaccogliere una delle sue star di punta, in previsione delle riprese della quarta stagione di Stranger Things.



