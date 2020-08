Enola Holmes: il teaser e la data su Netflix del film con Millie Bobby Brown

News Cinema

Sul profilo ufficiale Twitter di Netflix compare il primo breve teaser di Enola Holmes con Millie Bobby Brown, con tanto di data dell'atteso film sulla sorella minore di Sherlock Holmes.

Ecco finalmente le prime immagini di Enola Holmes, 23 spiritosi secondi in cui ci viene presentata la sorella teenager e molto più intelligente di Sherlock Holmes e Mycroft Holmes. Nel teaser è annunciata anche la data in cui il film sarà disponibile su Netflix ovvero il 23 settembre.

Millie Bobby Brown è la protagonista del film tratto dal primo di una serie di 6 libri per ragazzi iniziata nel 2006, "The Enola Holmes Mysteries", di Nancy Springer.

Accanto a lei ci sono Sam Claflin, Adeel Akthar, Fiona Shaw, Frances de la Tour, Louis Partridge, Burn Gorman, Susan Wokoma e, dulcis in fundo, Henry Cavill ed Helena Bonham Carter.

L'azione prende il via dalla scomparsa della madre di Enola, per cui la ragazza va a cercare l'aiuto dei fratelli, che non pensano ad altro che a rispedirla a scuola. Dal momento che non riceve il sostegno richiesto, la giovane detective fugge a Londra per ritrovarla e conosce molti memorabili personaggi, oltre a trovarsi al centro di un complotto politico che potrebbe cambiare il corso della storia.