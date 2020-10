Enola Holmes: il film da vedere e commentare insieme sabato 3 ottobre con SimulWatch

News Cinema

Sherlock Holmes ha una sorella minore nei romanzi scritti da Nancy Springer, il primo dei quali è diventato il film Enola Holmes. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 3 ottobre alle 17:30.

La visione condivisa di sabato 3 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un giallo d'azione per teenager distribuito da Netflix sulla propria piattaforma streaming. Enola Holmes, diretto dal regista Harry Bradbeer, è tratto dal primo della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteries della scrittrice Nancy Springer che ha inventato questo personaggio, sorella minore di Sherlock Holmes. Nel ruolo principale troviamo l'eroina della serie Stranger Things, Millie Bobby Brown che a soli 16 anni è anche una delle produttrici del film. L'intenzione della giovane attrice è di portare avanti questo personaggio adattando anche il secondo libro (se non poco per volta anche gli tre) proseguendo così le avventure sullo schermo di Enola.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Enola Holmes e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 3 ottobre alle 17:30.

Il film segue la storia di Enola Holmes (Millie Bobby Brown), ribelle e intelligente ragazzina di quattordici anni, sorella del celebre investigatore inglese. Nel giorno del compleanno di Enola, sua madre (Helena Bonham Carter) scompare misteriosamente nel nulla. La ragazza è molto preoccupata, mentre i suoi due fratelli Sherlock (Henry Cavill) e Mycroft (Sam Claflin), sono convinti che la donna si sia allontanata volontariamente da casa. Enola si mette da sola sulle tracce della madre e alcuni indizi la portano a pensare che la donna sia fuggita per non sottostare alle restrizioni della società vittoriana, lasciandosi i suoi figli alle spalle.

Mycroft, il fratello maggiore dei tre, non ha intenzione di prendersi cura di Enola e la costringe ad andare in collegio. La giovane e determinata ragazza vuole però essere libera, proprio come la madre e scappa così verso Londra.



Enola Holmes: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

