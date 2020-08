Enola Holmes: ecco il primo divertente trailer del film con Millie Bobby Brown!

News Cinema

Nel film Netflix Enola Holmes, di cui è uscito il primo convincente trailer, Millie Bobby Brown è la sorella adolescente di Sherlock Holmes e Mycroft Holmes, interpretati da Henry Cavill e Sam Claflin.

Dopo un breve teaser diffuso una decina di giorni fa, Netflix ha finalmente fatto uscire il trailer di Enola Holmes e, boy, oh boy, se promette bene! Come noto il film è diretto a un pubblico giovane, perché tratto dalla fortunata serie di libri dedicati al personaggio della scatenata sorella adolescente di Sherlock e Mycroft Holmes di Nancy Springer. Ma ciò non toglie che anche i più adulti ci si possano divertire, visto che dalle prime immagini appare come un prodotto molto British, colmo di ironia ma anche di azione.

Nel trailer Enola, (a sempre più brava Millie Bobby Brown), si racconta e ci parla: allevata da una madre amatissima (Helena Bonham Carter) che l'ha istruita nelle arti del combattimento e dello sport, invece che del ricamo e della moda, e soprattutto le ha insegnato la virtù dell'indipendenza e della fiducia nel proprio valore, doti nettamente in contrasto con la repressiva società inglese dell'epoca, vede il suo mondo cambiare quando la madre una mattina esce e non fa più ritorno. La prima idea di Enola è chiedere aiuto ai fratelloni (un Henry Cavill impossibilmente bello nei panni di Sherlock e Sam Claflin in quelli di Mycroft), ma questi, scandalizzati dall'aspetto selvaggio della sorella, ad altro non pensano che a mandarla in collegio perché impari a stare in società. Questo non fa che convincere Enola della necessità si sbrigarsela da sola e da lì inizia una sarabanda di avventure.

Come già annunciato, Netlfix renderà disponibile Enola Holmes, diretto da Harry Bradbeer, dal 23 settembre. Nel cast oltre ai citati ci sono anche Adeel Akthar, Fiona Shaw, Frances De La Tour, Burn Gorman, Louis Partridge e Susan Wokoma. E adesso godiamoci il trailer.