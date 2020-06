Enola Holmes con Millie Bobby Brown, le prime immagini del film Netflix

News Cinema

La Millie Bobby Brown di Stranger Things è la sorella di Sherlock e Mycroft in questo film passato allo streaming su Netflix.

Come sappiamo, il film Enola Holmes interpretato dalla Millie Bobby Brown di Stranger Things è stato dirottato dalla sala allo streaming su Netflix: oggi possiamo mostrarvi le prime immagini ufficiali che vedono protagonista Millie nei panni di Enola, sorella minore di Sherlock Holmes e Mycroft Holmes, portati sullo schermo rispettivamente da Henry Cavill e Sam Claflin.

Ricordiamo che il lungometraggio è l'adattamento di una serie di romanzi firmati da Nancy Springer, con il primo volume pubblicato nel 2006 (The Case of the Missing Marquess) e l'ultimo (The Case of the Gypsy Goodbye) nel 2010, finora inediti in Italia. Nei libri si ipotizza che Enola, adolescente, sia in rotta con i fratelli di vent'anni più grandi di lei, i quali la vorrebbero destinata a una scuola di etichetta: fugge a Londra dove gestisce un'agenzia di investigazioni. Naturalmente, essendo i libri destinati a un pubblico giovane, i casi non riguardano omicidi ma persone scomparse.

Nel caso specifico di questo primo Enola Holmes, la molla per la fuga a Londra, oltre alla minaccia dei corsetti da indossare nella scuola in cui i fratelli vorrebbero mandarla, è la misteriosa scomparsa della mamma (nel film Helena Bonham Carter), che la sedicenne Enola ha deciso di rintracciare, imbattendosi poi nel suo primo caso.

Attivo dalla metà degli anni Novanta, il regista inglese Harry Bradbeer è un veterano delle serie britanniche, recentemente vincitore di un Emmy per Fleabag. Ironia della sorte: Enola Holmes sarebbe stato il suo debutto cinematografico. Il Covid-19 ha deciso altrimenti.