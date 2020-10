Enola Holmes: ci doveva essere un bacio tra Enola e il visconte Tewkesbury?

News Cinema

In Enola Holmes c'è tensione romantica tra Millie Bobby Brown e Louis Partridge nei panni del giovane visconte: ma possibile che non fosse previsto un bacio?

Se avete visto Enola Holmes, da diversi giorni in streaming su Netflix, avrete probabilmente riflettuto sul rapporto sentimentale sottotraccia ma che non sboccia mai tra Enola (Millie Bobby Brown) e il visconte Tewkesbury (Louis Partridge): complici, strettamente legati, però senza consumazione. Enola Holmes è rivolto ai più giovani, vero, ma è anche vero che in Stranger Things i baci ci sono eccome, e d'altronde il film non è un prodotto Disney+. Ce n'è abbastanza per pensare che si sia trattato di una scelta ben precisa, e proprio Partridge, discutendone col sito Girlfriend (fonte coerente col tema trattato), ha detto quanto segue:

In realtà nel copione c'era, non so se dovrei dirvelo, è un po' un'informazione riservata. Doveva esserci una scena con un bacio. Non proprio un "bacio", un bacetto sulla guancia o una cosa del genere, al cancello quando io sono lì col cilindro che sto per andare a votare. Ma abbiamo deciso al volo di lasciare tutto sospeso, secondo me è stata una buona scelta. Perché così è ambiguo, non lo sappiamo per certo.[...] Ci sono elementi romantici tra loro, ovviamente, ma [...] non devi definire per forza quale sia il loro rapporto, quando sono insieme vanno solo molto d'accordo, e spero che internet l'abbia presa così, non col solito "oddìo, si amano!"