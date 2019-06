Enola Holmes: a Henry Cavill la parte del fratello Sherlock!

News Cinema

L'attore affianca così Millie Bobby Brown ed Helena Bonham Carter nella produzione Legendary.

Henry Cavill passerà dal ruolo di Superman a quello altrettanto iconico di Sherlock Holmes. L’attore infatti interpreterà il celeberrimo detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle in un lungometraggio di cui però non sarà protagonista bensì spalla di lusso. Stiamo parlando di Enola Holmes, produzione della Legendary Pictures che porterà sul grande schermo le storie narrate da Nancy Springer attraverso la serie di libri The Enola Holmes Mysteries. Il primo romanzo pubblicato nel 2006 di intitola The Case of the Missing Marquess e vede protagonista la sorellina più piccola di Sherlock e Mycroft, magari più inesperta a causa dell’età ma altrettanto dotata quando si tratta di investigazioni.

Come noto protagonista assoluta di Enola Holmes sarà la star di Stranger Things Millie Bobby Brown, già legata alle produzioni della Legendary grazie al recente Godzilla: King of the Monsters e al prossimo Godzilla vs. Kong. Proprio ieri abbiamo poi dato notizia che Helena Bonham Carter interpreterà la madre di Mycroft, Sherlock ed Enola. Ad adattare il lungometraggio per il cinema sarà Jack Thorne, mentre per sedere dietro la macchina da presa è stato scelto Harry Bradbeer.

Henry Cavill ha interpretato Clark Kent/Superman in L’uomo d’acciaio, Batman vs. Superman: Dawn of Justice e infine Justice League. Tra gli altri suoi successi presso il grande pubblico segnaliamo anche Immortals e soprattutto Mission: Impossible – Fallout, dove aveva la parte dell’antagonista Ethan Hunt/Tom Cruise. Prossimamente lo vedremo invece nella serie Netflix The Witcher, che dovrebbe arrivare in streaming il prossimo dicembre.