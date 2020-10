Enola Holmes 2: si comincia a pensare al sequel, mentre il film esplode su Netflix

News Cinema

Acquisito da Netflix durante la pandemia, Enola Holmes con Millie Bobby Brown è un successo enorme per il servizio di streaming: Enola Holmes 2 è dietro l'angolo.

Se non avete ancora visto Enola Holmes con Millie Bobby Brown in streaming su Netflix, siete rimasti in pochi e forse dovete sbrigarvi: non solo Henry Cavill (Sherlock Holmes nel film) ha postato il video di ringraziamento qui in basso a nome di tutti, per i numeri record di visualizzazioni sul servizio, ma si comincia anche a parlare di un inevitabile Enola Holmes 2. Diciamo la verità, un secondo capitolo non stupirebbe nessuno, perché la serialità è più che dichiarata nell'atmosfera che si respira nel film, e soprattutto Enola Holmes è il primo adattamento di una serie di romanzi di Nancy Springer, quindi di materiale a cui attingere ce n'è.

Il regista del primo capitolo (e supponiamo riconfermato per il secondo) Harry Bradbeer ha rivelato a Digital Spy che Enola Holmes 2 "si sta già discutendo", mentre Millie Bobby Brown, peraltro anche coproducer del lungometraggio, aveva già dichiarato a Deadline quanto segue:





C'è ancora da raccontare, la storia non è finita. Non è cresciuta, non c'è conclusione. Credo che lei sia una che si evolve all'infinito, ma c'è decisamente da raccontare altro sullo schermo.