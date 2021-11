Enola Holmes 2: Henry Cavill annuncia la fine delle riprese. Guarda il video

News Cinema

Le lavorazione di Enola Holmes 2, sequel di Enola Holmes, è appena terminata. Lo rivela Henry Cavill con un video da lui condiviso su Instagram in cui appare in tutta sua bellezza e voglia di tenersi in forma.

Con un post su Instagram, Henry Cavill ha annunciato la fine delle riprese di Enola Holmes 2, sequel del fortunato film Netflix Enola Holmes con protagonista, nei panni della sorella del noto investigatore, Milly Bobby Brown, alias la deliziosa Undici di Stranger Things. Ciò non significa che abbiamo una data di uscita né possiamo sapere se nel cast ci sarà di nuovo Sam Claflin, però possiamo cominciare ad aspettare con pazienza, consapevoli che il film "esiste".

Enola Holmes 2: qualche ipotesi sulla trama e sul personaggio di Cavill

Come il suo predecessore, Enola Holmes 2 è basato su una sceneggiatura di Jack Thorne e vede dietro alla macchina da presa Harry Bradbeer. Probabilmente comincerà da dove Enola Homes era finito, e se ricordate bene la vicenda si chiudeva con l'intraprendente e femminista Enola che decideva di diventare anche lei detective. Non possiamo dire con certezza quale peso avrà Henry Cavill nella vicenda, ma ci piace pensare (e non soltanto a noi) che fratello e sorella uniranno le forze, o meglio le intelligenze, per risolvere casi complicati. Ciò permetterebbe di dare maggiore spazio al personaggio inventato da Arthur Conan Doyle e di avvicinarsi alle atmosfere dei suoi romanzi. Va detto, però, che nelle storie di Sherlock Holmes non è mai esistita una sorella del detective, anche perché ad aiutare l'eccentrico investigatore era il prode Watson. Questo ci porta a chiederci se il buddy per eccellenza della mente arguta che risiede al 221B di Baker street a un certo punto comparirà e se finirà per ingelosire il personaggio di Milly Bobby Brown. Ovviamente avremo tutte le risposte fra qualche tempo, ma il gioco delle supposizioni è comunque divertente.

Il post di Henry Cavill

E veniamo al post di Henry Cavill, che nei panni di Sherlock Holmes ci è piaciuto tantissimo, alla faccia di quanti avrebbero preferito un viso e una fisicità diversi. Nel video Cavill è al buio, indossa una giacca con il cappotto ed è uscito per andare a correre. Ecco cosa dice:

Ciao a tutti, oggi è stato il mio ultimo giorno di riprese di Enola Homes (2) e per tutto il giorno ho pensato che non sarei uscito a fare questa corsa. Era un po’ buio e faceva freddo. Per tutto il giorno ho cercato di convincermi che queste fossero due ottime ragioni per non correre. Comunque sono uscito, l'ho fatto, l'ho adorato e mi sento benissimo. Quindi, se siete a casa e state pensando di non allenarvi, sappiate che qui ci si allena, quindi uscite e allenatevi. Non lo rimpiangerete.

In realtà a Cavill interessa più che altro motivare le persone a fare esercizio fisico, superando le avversità metereologiche e il cupo inverno. Per noi è invece importante l'inizio della sua dichiarazione. Ciò non toglie che se è il buon Henry a chiederci di vincere la pigrizia e metterci in forma, forse potremo anche fare il sacrificio.

Enola Holmes 2, sarà targato Netflix. Vi riproponiamo il trailer del primo film, tanto per rituffarci in atmosfere che tanto abbiamo amato.