Enola Holmes 2: confermato il ritorno di due dei protagonisti

News Cinema

Confermato il ritorno di Millie Bobby Brown ed Henry Cavill per il sequel di Enola Holmes, grande successo Netflix.

Era scontato e adesso è ufficiale: dopo il grande successo di Enola Holmes su Netflix, che ha calcolato sia stato visto in 76 milioni di case nei primi 28 giorni di streaming, ci sarà un sequel delle avventure della sorella adolescente e ribelle dei famosi Sherlock e Mycroft.

Ed è arrivato già anche l'annuncio del ritorno di due dei protagonisti: ovviamente Millie Bobby Brown ed Henry Cavill. Si riformerà anche la squadra creativa del primo film, composta dallo sceneggiatore Jack Thorne e dal regista Harry Bradbeer.

Al momento non è stato ancora annunciato il ritorno di Sam Claflin, che interpretava Mycroft Holmes, ma che dovrebbe apparire anche in questo secondo capitolo. La fonte, ricordiamo, è una serie di sei premiati libri per ragazzi di Nancy Springer, per cui c'è abbondante materiale per altri sequel.