Ennio Morricone: dove vedere in streaming i film con le sue musiche

Il Maestro Morricone se n'è andato a 91 anni lasciandoci in regalo un patrimonio di note di valore inestimabile. Vi proponiamo una guida per vedere in streaming i film con le colonne sonore di Ennio Morricone.

La notizia della morte di Ennio Morricone ci ha trafitto, ma noi gli saremo grati in eterno per averci lasciato la sua musica. 60 anni di carriera sono un regalo meraviglioso, un dono che si può rinnovare ogni giorno abbassando la testina del grammofono su un vinile, avviando un CD o mandando in play un file mp3 con le sue note. Sì, perché la personalità delle sue composizioni prende vita senza sforzo alcuno, anche al di fuori dello schermo e lontano dalle immagini che quelle note hanno accompagnato.

Ma per rivivere l'esperienza completa, vi suggeriamo alcuni dei titoli più famosi che si sono fregiati delle musiche del Maestro Morricone.

Vi elenchiamo qui sotto una selezione dei film più importanti con la musica di Ennio Morricone. Cliccando sul link avrete la possibilità di capire su quale piattaforma streaming il film selezionato è attualmente disponibile in abbonamento, a noleggio o per l'acquisto (se non vedete Nuovo Cinema Paradiso o Novecento, per esempio, è perché non c'è in questo momento un'offerta disponibile in streaming per quei film).

I Film più belli con le musiche di Ennio Morricone, in streaming