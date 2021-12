Ennio: il trailer del documentario su Morricone firmato da Giuseppe Tornatore in arrivo al cinema il 27 gennaio

News Cinema

Giuseppe Tornatore ci offre l'imperdibile occasione di scoprire come co-abitavano in Morricone sensibilità artistica e umana grazie al prezioso documentario Ennio, dal 27 gennaio 2022 nelle sale cinematografiche.

È il 27 gennaio il giorno da appuntarsi sul calendario per conoscere a fondo la figura di Ennio Morricone e scoprire come co-abitavano in lui la sensibilità artistica e il carattere umano. Il documentario intitolato Ennio è un ritratto di uno dei più leggendari compositori di musica per film (ma come dice Tarantino, "dei più leggendari compositori, punto") diretto da colui che ha avuto l'onore di lavorarci insieme per 25 anni anni, Giuseppe Tornatore. Morricone è stato il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre cinquecento colonne sonore indimenticabili. Presentato con successo Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e al Bif&st, il documentario racconta il Maestro attraverso una lunga intervista, intervallata da testimonianze di artisti e registi come Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, i fratelli Taviani, Carlo Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood e Bruce Springsteen.