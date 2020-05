End of Sentence: Logan Lerman e John Hawkes padre e figlio in viaggio nel trailer del film

News Cinema

Storia di un ragazzo appena uscito di prigione che ricostruisce un rapporto con il papà, il road movie conquisterà le sale in data da definirsi.

Logan Lerman è un giovane attore (classe 1992) che, oltre ad avere una grandissima passione per il cinema, ha avuto una carriera interessante. Ha recitato in Quel treno per Yuma, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo e relativo sequel, nel bellissimo Noi siamo infinito, e poi in Noah di Darren Aronofsky e nel bellico Fury. Un film che potrebbe costituire per lui un bel passo avanti, grazie a un succoso ruolo da protagonista, è End of Sentence, che è stato presentato allo scorso Festival di Edimburgo e che dovrebbe uscire non si sa quando tanto nelle sale cinematografiche che on demand. Accanto a Lerman troviamo un artista di indiscusso talento: John Hawkes, che abbiamo visto nel 2017 in Tre manifesti a Ebbing, Missouri e che ritroveremo in In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon, accanto a Shia Labeouf e a Dakota Johnson.

In End of Sentence Lerman è un ragazzo appena uscito di prigione che viene portato dal padre (Hawks) a fare un viaggio in macchina con lo scopo di spargere le ceneri della madre da poco morta in un remoto lago dell’Irlanda. I due non hanno grande familiarità, ma pian piano entreranno in confidenza e nel frattempo incontreranno tutta una serie di persone, fra cui una graziosa autostoppista. Di End of Sentence, che segna l'esordio nella regia del produttore e autore di corti Elfar Adalsteins, è appena stato diffuso il trailer.