Encounter: Riz Ahmed in fuga da una misteriosa minaccia nel trailer del film di fantascienza

Debutterà su Prime Video il 10 dicembre il film fantascientifico Encounter, con protagonista Riz Ahmed. Oggi è arrivato il teaser trailer.

Riz Ahmed, che è stato candidato all'Oscar per Sound of Metal, in cui interpretava un batterista non udente, è l'interprete principale di un film fantascientifico dalla trama ancora piuttosto misteriosa intitolato Encounter.

Encounter racconta la storia di un marine che intraprende una fuga con i suoi due figli per proteggerli da una qualche minaccia. Del film è arrivato oggi il primo teaser trailer, dal quale non si comprende quale sia il pericolo. Si vede il protagonista, armato di un fucile da cecchino, che dice al figlio di aspettarlo e di mettersi a contare. Seguono paesaggi, veicoli militari, automobili in fila, e Ahmed che scappa con i suoi ragazzi.

Descritto anche come un romanzo di formazione, negli Stati Uniti Encounter uscirà in un numero limitato di sale il 3 dicembre. Poi arriverà, anche da noi, su Prime Video il 10 dicembre. La regia è di Michael Pearce, che ha diretto le favola nera Beasts, con Jessie Buckley. A completare il cast sono Octavia Spencer Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada.

I prossimi film in cui vedremo Riz Ahmed sono una versione contemporanea dell'Amleto di William Shakespeare ed Exit West, tratto dal romanzo di Monish Hamid che affronta la crisi globale dei rifugiati ed è ambientato in un paese non identificato del Medio Oriente.