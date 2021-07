Encanto, il primo trailer del nuovo film animato Disney, con le musiche di Lin-Manuel Miranda

News Cinema

È arrivato il primo trailer di Encanto, 60° lungometraggio animato del canone dei Walt Disney Animation Studios. Un musical latino con le note del lanciatissimo Lin-Manuel Miranda.

Encanto, di cui vi presentiamo il primo trailer, ha un'importanza simbolica per i Walt Disney Animation Studios: all'uscita il 25 novembre sarà il 60° film del canone ufficiale dei loro lungometraggi animati, quel canone che parte da Biancaneve e i sette nani del 1937. Non stupisce quindi che per l'occasione si parli ancora di principesse Disney e magia: la protagonista è infatti la giovane Mirabel, che in una Colombia montana reimmaginata è l'unica della sua famiglia a non avere alcun potere in una famiglia magica, con i suoi membri in grado di mostrare forza sovrumana o di guarire ferite e malattie. Nessuna sorpresa, ma sarà proprio Mirabel però a scoprire che la magia stessa è a rischio e che, forse proprio in quanto se stessa, è l'unica a poter risolvere la situazione.



Encanto: Il Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Encanto vanterà le canzoni di Lin-Manuel Miranda, vulcanico attore, compositore e cantante, il cui Hamilton è stato ammirato e osannato in teatro e poi su Disney+ grazie a una spettacolare registrazione del musical. Miranda ha inoltre già collaborato con la Disney per alcune canzoni di Oceania e partecipando a Il ritorno di Mary Poppins, mentre l'imminente cartoon Vivo su Netflix, targato Sony Pictures Animation, porta la sua firma in colonna sonora e lo vede persino doppiare il peloso protagonista. Lin-Manuel ha abbracciato il cartoon: cosa ci possiamo aspettare ancora dall'artista?

Alla regia di Encanto ci sono due degli autori di Zootropolis, Jared Bush e Byron Howard, affiancati dalla sceneggiatrice e producer Charise Castro Smith.