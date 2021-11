Encanto è primo al boxoffice italiano del weekend, Eternal è record stagionale

News Cinema

L'ultima fatica dei Walt Disney Animation Studios, Encanto, esce e conquista la vetta al botteghino italiano del weekend. Al secondo posto Ghostbusters Legacy. Eternals segna nel frattempo il record stagionale.

Al suo debutto nelle nostre sale, il 60° lungometraggio del canone dei Walt Disney Animation Studios, Encanto, conquista la vetta del boxoffice italiano del weekend, portando a casa 1.790.000 euro in cinque giorni. Negli USA è partito con 40.300.000 dollari, in tutto il mondo è a quota 69.600.000. Pare che il suo budget si assesti sui 120, ergo sarebbe per ora assai lontano dall'andare in pari, ma va sottolineato che all'appello manca ancora il mercato cinese.

Slitta dal primo al secondo posto Ghostbusters Legacy: questo Ghostbusters 3 registra altri 580.500 euro, nell'ambito di un totale italiano di 1.832.000. Nel mondo viaggia al momento sui 115.800.000 dollari, molto vicino a una soglia dei 140/150 per il recupero del suo budget sui 75: siamo a un passo dall'approvazione di un seguito, per la gioia dei fan che l'hanno apprezzato.

Eternals è il record stagionale d'incassi in Italia

Slitta anche Eternals dalla seconda alla terza posizione, ma quel che conta è che gli ultimi 343.500 euro gli consentono di raggiungere gli 8.040.000, trasformando il kolossal marveliano di Chloé Chao con Angelina Jolie e Richard Madden nel più grande successo della stagione italiana, dalla riapertura delle sale in primavera. Nel weekend No Time to Die è stato quindi spodestato, rimanendo con 8.004.000. Eternals si difende anche a livello internazionale, con un risultato da 368.400.000 di dollari (sui 200 di budget, ergo siamo a un passo dal recupero in sala del denaro speso).