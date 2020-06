Encanto è il nuovo classico Disney animato, dagli autori di Zootropolis

News Cinema

I co-autori di Zootropolis, Jared Bush e Byron Howard, stanno lavorando su Encanto, il 60° film di animazione del canone Disney.

Non esiste solo la Pixar quando si parla di animazione sotto marchio Disney, è bene ricordarlo: i gloriosi Walt Disney Animation Studios non si sono mai fermati nemmeno durante il lockdown, e sappiamo già che il 60° lungometraggio animato del canone Disney s'intitolerà Encanto, in uscita probabilmente nel novembre 2021. Alla regia ci sono Byron Howard e Jared Bush, già coregisti (lì con Rich Moore) dello splendido Zootropolis, ergo i nostri radar sono ben attivi.

Del progetto non si sa molto, se non che, coerentemente con il titolo in portoghese, racconterà di una ragazzina brasiliana: è in crisi perché, in una famiglia dotata di poteri magici, lei è l'unica a non averne. Autori della sceneggiatura originale sono lo stesso Bush e Charise Castro Smith, mentre alla produzione troviamo il simpatico Clark Spencer, che abbiamo intervistato in due occasioni, per i due Ralph Spaccatutto. Lo spirito è affine a quello di Oceania, tanto che Encanto dividerà con quel film dei veterani Musker & Clements le musiche e le canzoni di Lin-Manuel Miranda. Proprio la presenza di Miranda e la protagonista femminile avevano fatto pensare alla possibilità che i due film condividessero lo stesso universo, ma la supposizione è stata smentita.

Se i conti non vi tornano, avete ragione: Encanto è il 60° cartoon, ma dov'è finito il 59°? Raya and the Last Dragon era previsto per il novembre di quest'anno, ma dopo l'assestamento delle date in seguito all'emergenza Covid-19 è stato spostato al marzo 2021. Perciò una doppia dose di lunghi animati Disney attende gli appassionati l'anno prossimo!