Empire of Light: Sam Mendes dirige Olivia Colman in una love-story… al cinema

News Cinema

Tre eccellenze britanniche uniscono le forze per il film romantico Empire of Light: il regista Sam Mendes, l'attrice Olivia Colman, il direttore della fotografia Roger Deakins.

Attenzione, appassionati di cinema britannico: un'attrice premio Oscar che è stata protagonista di una popolarissima serie tv e un regista anche lui premio Oscar che nel suo curriculum ha addirittura due Bond Movie stanno per unire le forze. Stiamo parlando di Olivia Colman e Sam Mendes, che lavoreranno per la prima volta insieme e per Empire of Light, un film di cui non si hanno molte informazioni e del quale Mendes firmerà anche la sceneggiatura, cimentandosi nel primo copione scritto interamente da lui.

Stando a quanto riporta Variety, Empire of Light sarà ambientato negli anni '80 e racconterà una storia d'amore che avrà come sfondo un bellissimo vecchio cinema della costa meridionale dell'Inghilterra. A curare la fotografia sarà un altro grandissimo artista: Roger Deakins, che proprio grazie a Mendes e a 1917 ha vinto il suo secondo Oscar. L'altro lo ha conquistato per Blade Runner 2049. Collaboratore del buon Sam anche per Skyfall, è conosciuto anche per aver illuminato la maggior parte del film dei fratelli Coen, che lo hanno portato a 6 candidature alla statuetta dorata.

Non sappiamo quando cominceranno le riprese di Empire of Light, che sarà il nono lungometraggio di Sam Mendes, un filmmaker che si prende i suoi tempi e che difficilmente sbaglia un colpo. Tornando a Olivia Colman, oltre ad aver interpretato la Regina Elisabetta nella terza e quarta stagione di The Crown, ha affiancato Anthony Hopkins in The Father, ottenendo quest'anno la candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista.

Leggi anche Oscar 2021: Le Nomination