Emma Watson si ritira dalla recitazione? Nel dubbio, i fan inondano di messaggi i social

News Cinema

È tra i trend del momento sui social la notizia che Emma Watson avrebbe deciso di ritirarsi dalla recitazione, mentre i fan distrutti la invitano a ripensarci o le augurano ogni bene. Cosa c'è di vero?

Fermi tutti, che succede! Su Twitter in brevissimo tempo si alza un'onda, o meglio uno tsunami, di messaggi e di preoccupazione, dovuta alle voci - non sappiamo se confermata o meno - secondo cui Emma Watson avrebbe intenzione di ritirarsi dalla recitazione. L'amatissima attrice, che per tanti dei suoi fan è ancora la Hermione Granger di Harry Potter, con cui sono cresciuti, secondo il suo agente, che l'ha detto al Daily Mail (che, lo saprete, non è certo la pubblicazione più attendibile del Regno Unito) è "dormant", vale a dire inattiva, dormiente. E questa semplice dichiarazione è stata interpretata dal Daily Mail come un annuncio del ritiro della Watson dalle scene.

Ma i fan non ci stanno e la reclamano a gran voce, inondando appunto i social di messaggi sia di solidarietà e auguri per il futuro, nel caso la notizia fosse vera, sia di disperazione al solo pensiero.

The Independent, che ha un'altra caratura rispetto al DM, ha contattato i rappresentanti di Emma Watson per una delucidazione, che mentre stiamo scrivendo non è ancora arrivata. Ma diremmo che non ci sembra il caso di prendere tutte le voci per oro colato. Può darsi che l'attrice, che nella vita ha molti altri interessi, stia semplicemente approfittando di questo momento particolare per dedicarsi ad altro. L'ultima volta l'abbiamo vista - al cinema, sigh, e sembra passata una vita - nel 2019 in Piccole donne nel ruolo della dolce Meg March.