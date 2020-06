Emma Watson risponde alle critiche su Instagram per i suoi post contro il razzismo

News Cinema

Hollywood si schiera contro il razzismo. Robert Downey Jr, Jennifer Aniston, Chris Hemsworth, Sylvester Stallone, Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono tra gli attori che hanno postato un'immagine nera per il #BlackOutTuesday. Emma Watson criticata, risponde.

Il 2 giugno è stato la Festa della Repubblica Italiana. Il 2 giugno è stato anche il Black Out Tuesday, il giorno in cui far sentire la propria solidarietà alla comunità americana degli afro-americani attraverso i social media. Il movimento Black Lives Matter, nato in seguito all'assurdo e criminale omicidio di George Floyd, sta turbando gli Stati Uniti perché costringe ancora una volta i bianchi americani a fare i conti con le radici del razzismo non ancora estirpate. Le star di Hollywood condannano ogni atto di violenza e di ineguaglianza nei confronti delle persone di colore.

Con un post completamente nero e l'hashtag #BlackOutTuesday, attraverso Instagram si sono fatti sentire, tra gli altri, Robert Downey Jr., Jennifer Aniston, Chris Hemsworth, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Michael J. Fox, Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Jennifer Lopez, Salma Hayek e Julia Roberts.

Emma Watson ha scelto di postare nella giornata di martedì tre immagini nere, distanziate di qualche ora una dall'altra. Alcuni dei suoi follower si sono lanciati in critiche nei suoi confronti, chiedendole di essere un'attivista più "attiva" nel sostenere le cause alle quali dedica il suo tempo. Altri hanno evidenziato che i tre quadrati neri postati dall'attrice avevano un bordo bianco, come tutte le foto e immagini postate in precedenza, e che esprimere solidarietà avendo cura dell'estetica del proprio account Instagram è ipocrita.

Emma Watson ha postato qualche ora più tardi un pensiero che sembra una risposta alle critiche. L'attrice ha scritto in tre didascalie:





"C'è molto razzismo, sia nel nostro passato sia nel nostro presente, che non è riconosciuto né considerato. La supremazia dei bianchi è uno dei sistemi gerarchici e dominanti, di sfruttamento e oppressione, che è fermamente cucito nella società. Da persona bianca, ne ho beneficiato. Anche se sentiamo che, come individui, stiamo lavorando duro internamente per essere antirazzisti, dobbiamo lavorare di più esternamente e affrontare in modo attivo il razzismo strutturale e istituzionale che ci circonda. Sto ancora imparando i molti modi in cui inconsciamente sostengo un sistema strutturalmente razzista".

L'attrice ha anche aggiunto che nei prossimi giorni inserirà dei link nello spazio della bio di Instagram che le potranno insegnare un nuovo percorso su questo tema.