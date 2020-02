Emma Thompson è da oggi ufficialmente cittadina di Venezia

News Cinema

L'attrice Premio Oscar e suo marito Greg Wise si sono presentati negli uffici comunali per iscriversi all'anagrafe della Città di Venezia.

"Buongiorno, oggi siamo diventati cittadini di Venezia. Oggi realizziamo un sogno nato negli anni 60. Venezia, la più bella città del mondo, è fragile e merita il tuo amore e il tuo rispetto".

Sono state queste le parole, in un italiano più che comprensibile, che Emma Thompson e suo marito, l'attore Greg Wise, hanno pronunciato poco dopo aver firmato i documenti per registrare la propria residenza nel Comune di Venezia.

L'attrice Premio Oscar e suo marito si sono presentati in mattinata all'ufficio Anagrafe di Mestre per completare le formalità necessarie, dopo che hanno di recente acquistato un casa nel centro di Venezia con l'intenzione di viverci stabilmente. Ad accoglierli è stato l'assessore comunale alla Coesione Sociale, Simone Venturini, che ha consegnato loro un Leone di San Marco e ha dato loro il benvenuto anche a nome del sindaco di Venezia Brugnaro.

Emma Thomspon e Greg Wise si conoscono dal 1995, anno in cui lavorarono insieme nel film di Ang Lee Ragione e Sentimento. Si sono sposati nel 2003 e hanno due figli, Gaia Wise nata nel 1999 e Tindyebwa Agaba, rifugiata ruandese adottato "informalmente" dalla coppia l'anno del loro matrimonio.