Emma Stone si è fidanzata ufficialmente via Instagram

Nessuno di noi è coinvolto nella grande novità, ma il fortunato è il regista televisivo Dave McCary.

Una foto sorridente, con in primissimo piano l’anulare di Emma Stone impreziosito da un elegante, semplice e non pacchiano anello di fidanzamento. L’attrice di La La Land, da sempre allergica ai social e molto gelosa della sua privacy, ha scelto l’account Instagram del suo neo fidanzato (e futuro marito?) Dave McCary, regista per la trasmissione americana comica di culto Saturday Night Live.

Ci sono entrambi, nella foto, e va detto che sono proprio una bella coppia, adorabili il giusto. Facciamocene tutti una ragione, specie gli amanti della bionda/rossa della porta accanto che ormai ha conquistato gli amanti di cinema di tutto il mondo. Unico messaggio al mondo, un cuore; in fondo la foto è ben sufficiente a comunicare a tutti la lieta novella, che arriva a due anni abbondanti dall’inizio della loro relazione. I due si erano conosciuti durante uno sketch diretto da McCary per SNL. Sono stati immortalati in giro dai paparazzi, ma non si sono mai esposti insieme in eventi pubblici e tappeti rossi.

Chissà come la prenderà Andrew Garfield, fidanzato storico per quattro anni della Stone. I due si erano lasciati quasi cinque anni fa e sono ancora in ottimi rapporti. Le convenzioni vogliono che presto ci sia un matrimonio, immaginiamo riservato come tradizione della coppia.