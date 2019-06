Emma Stone, Ryan Gosling, Humprey Bogart, Ezio Greggio e Emma Thompson: tutti insieme su SimulWatch

Notizia di pochi giorni fa è che, a distanza di anni, è stato messo in cantiere una sorta di sequel/spin-off di Easy Girl, la divertente commedia con Emma Stone che, nel 2010, rileggeva in chiave teen la storia del romanzo di Nathaniel Hawthorne "La lettera scarlatta". Quale miglior occasione di ripassare quel film, che regalava uno dei primissimi ruoli da protagonista a quella che oramai è una diva amatissima e premiata con l'Oscar, e di farlo utilizzando SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store che vi permette di cercare i film disponibili in streaming in Italia e di commentarli coi vostri amici durante la visione?

Quella di Easy Girl, programmata per lunedì 24 giugno alle ore 21, è la prima delle proiezioni condivise che vi suggeriamo per questa nuova settimana.

A seguire, dato che il 25 giugno ricorre il decimo anniversario della morte di Michael Jackson - un personaggio che, a dispetto delle tante ombre che incombono su di lui, continua a essere popolarissimo e amatissimo, per la sua musica e non solo - ecco la nostra proposta per le ore 22: il documentario Michael Jackson's This is It.

Mercoledì 26, spazio invece a un grande film che ha fatto la storia del cinema, e del noir in particolare. Trattandosi di un classico, l'orario per la proiezione condivisa è fissato per quella che era la prima serata di qualche anno fa, le 20:30. Il film è Il grande sonno, diretto nel 1946 da Howard Hawks a partire dal romanzo omonimo di Raymond Chandler e interpretato da Humphrey Bogart e Lauren Bacall.

Si passa dal noir al neo-noir con il film che vi proponiamo per la serata del 27 giugno, alle 22:30. Firmato da Nicolas Winding Refn (che l'ha presentato a Bologna qualche giorno fa, in Piazza Maggiore, come aperitivo per il Cinema Ritrovato, e che è su Amazon Prime Video con la nuovissima serie Too Old To Die Young), il bellissimo Drive vede protagonisti Ryan Gosling e Carey Mulligan.

Il weekend di SimulWatch si apre all'insegna del divertimento e della spensieratezza, e con una puntata oltre confine, nella splendida cornice della Costa Azzurra: venerdì 28 alle 21 rilassiamoci e scambiamoci commenti su Montercarlo Gran Casinò, la commedia di Carlo e Enrico Vanzina del 1987 che vede protagonisti Christian De Sica, Massimo Boldi, Ezio Greggio, Paolo Rossi, Florence Guérin, Philippe Leroy, Guidi Nicheli, Mario Brega e la bellissima Lisa Stothard.

Sabato e domenica, per andare incontro alle esigenze dei più piccoli, l'appuntamento è doppio, sempre alle 18, ed è con Tata Matilda, la quasi-Mary Poppins interpretata da Emma Thompson in Nanny McPhee - Tata Matilda e Tata Matilda e il grande botto, che promettono di divertire i grandi come i piccoli.