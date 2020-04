Emma Stone produce l'esordio alla regia di Jesse Eisenberg con Julianne Moore e la star di Stranger Things Finn Wolfhard

News Cinema

La prima regia dell'attore Jesse Eisenberg sarà When You Finish Saving the World, una commedia da lui scritta e basata su un originale audiolibro sempre da lui creato.

È un ragazzo pieno di risorse il 37enne Jesse Eisenberg, di cui preferiamo ricordare la sua interpretazione di Mark Zuckerberg in The Social Network più di quella di Lex Luthor in Batman v Superman. L'attore ha scritto un audiolibro originale per Audible, in sostanza un racconto da ascoltare che non proviene da un testo pubblicato, e lo ha anche adattato per farne una sceneggiatura. Non solo, con questo script ha deciso di esordire alla regia. E non è finita qui, perché a produrre il suo esordio sarà l'amica e collega di set dei due Zombieland Emma Stone, mentre per i ruoli dei protagonisti hanno già accettato Julianne Moore e Finn Wolfhard che conosciamo bene grazie alla serie Stranger Things.

Cosa manca? Ah, certo, il titolo: When You Finish Saving the World. Della trama si sa poco perché l'audioshow non è ancora disponibile per l'ascolto. A grandi linee, si tratta di una storia narrata che segue una famiglia in un arco di tre decenni: il padre Nathan che cerca di stabilire un rapporto con il suo neonato figlio, la studentessa Rachel alle prese con una relazione e il suo posto nella vita e il teenager Ziggy che non sa da dove viene né dove sta andando. Pare che la relazione padre/figlio nel film sia modificata in madre/figlio. Questa audio storia sarà divisa in sei parti e recitata dallo stesso Einsenberg con Wolfhard.