Emma Stone confermata in The Favourite, insieme a lei anche Nicholas Hoult

Tempo fa avevamo dato la notizia che Emma Stone era in lizza per entrare nel cast di The Favourite, prossimo film di Yorgos Lanthimos, acclamato autore di The Lobster. Ebbene l'attrice freschissimo premio Oscar per La La Land ha ottenuto ufficialmente la parte di Abigail Masham nella produzione in costume che racconterà gli anni del regno della Regina Anna (1702-1714), ultima discendente della famiglia Stuart. Il personaggio della Stone dovrebbe essere una donna di umili origini che viene scelta per prestare servizio presso la regina stessa.

Oltre alla Stone il cast, che vedeva già nomi illustri come quelli di Rachel Weisz (altro premio Oscar che tra l'altro ha già lavorato con il regista in The Lobster) e Olivia Colman, si è arricchito anche di Nicholas Hoult; l'attore lanciato giovanissimo da About a Boy interpreterà Harley, uno dei leader del partito dei Tory. Prima di questo film però vedremo l'attore nell'attesissimo The Current War, dove interpreterà Nikola Tesla e reciterà insieme a Benedict Cumberbatch e Michael Shannon.

Sotto il regno della Regina Anna Inghilterra e Scozia si unirono per formare la Gran Bretagna nel 1707.